Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“У метро, в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово обмежуватимуть вхід на деякі станції. Потрібно буде трохи зачекати біля входу – дотримуючись дистанції і в масці”, – зазначив він, не уточнивши, на яких саме станціях це відбуватиметься.
Кличко також закликав пасажирів не нехтувати правилами безпеки. За його словами, не всі пасажири дотримуються соціальної дистанції і носять захисні маски.
“Із висновків після перших двох днів роботи метро – на жаль, не всі пасажири дотримуються соціальної дистанції, не всі носять маску. А в метрополітені та наземному транспорті, нагадаю, обов’язковий масковий режим! Тому не нехтуйте правилами. Не наражайте на небезпеку себе та людей, які поруч. Бо, я вже наводив цю цифру, 34 % заражень відбуваються саме в громадському транспорті. І в нинішній ситуації ним слід користуватися тільки в разі нагальної потреби”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що за кілька днів після відновлення роботи в звичайному режимі наземний громадський транспорт столиці перевіз майже 835 тисяч пасажирів. А метро за два дні – 773 тис. людей.
“У перший день роботи метрополітеном скористалися 310 тис. осіб. Вчора, 26 травня, метро перевезло 463 тис. пасажирів, – розповів Кличко.
Він уточнив, що до епідемії коронавірусу пасажиропотік у столичній підземці становив понад 1,5 млн осіб на добу.
(На відео – з 7:12)
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