У Києві затримали пасажира метрополітену за напад на правоохоронця.

Про це поінформували в прес-службі столичної поліції.

Інцидент стався в п’ятницю близько 23:00 на станції метро “Контрактова площа”.

Затриманий чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

“Старший сержант поліції, який ніс службу із забезпечення громадської безпеки та порядку, у вестибюлі станції метро виявив двох громадян із явними ознаками сп’яніння. Поліціянт пояснив чоловікам, що користуватися послугами метрополітену в такому стані заборонено, і запропонував скористатися іншим видом транспорту”, – йдеться в повідомленні.

У відповідь на зауваження поліціянта чоловіки почали агресивно поводитися, висловлюватися нецензурною лайкою, погрожувати, а потім один із них вдарив правоохоронця в обличчя.

“Поліціянт, застосувавши заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, затримав зловмисника на місці й викликав слідчо-оперативну групу для документування події”, – уточнили в поліції.

44-річного правопорушника затримали. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.