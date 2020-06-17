Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Уточнюється, що інцидент стався на станції метро Театральна близько 13:40.

Між двома агресивно налаштованими чоловіками і групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися і припинили правопорушення, сказано в повідомленні.

Відзначається, що два учасники конфлікту були затримані для дачі пояснень правоохоронцями. Правова оцінка їх діям буде дана після відповідної перевірки.

Фото: Полиция

    Фото: Полиция
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