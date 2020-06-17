Поліцейські затримали двох осіб в результаті бійки в Київському метрополітені.

Про це повідомляє прес–служба поліції Києва.

Уточнюється, що інцидент стався на станції метро “Театральна“ близько 13:40.

“Між двома агресивно налаштованими чоловіками і групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися і припинили правопорушення“, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що два учасники конфлікту були затримані для дачі пояснень правоохоронцями. Правова оцінка їх діям буде дана після відповідної перевірки.

Фото: Полиция