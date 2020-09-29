У столичному метро між станціями "Видубичі" і "Славутич" людина потрапила під потяг.

Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

Увечері понеділка на зеленій лінії столичного метро було тимчасово призупинено рух між станціями “Видубичі” і “Славутич”. Зазначалося, що під потяг міг потрапити зачепер.

“Поїзди курсують від станції “Сирець” до станції “Видубичі”, а також від станції “Славутич” до станції “Червоний хутір”. За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці”, — повідомляли у пресслужбі метрополітену.

Згодом проінформували, що рух поїздів між станціями відновлено, та підтвердили загибель постраждалої особи.

“Випадок летальний. Особу встановлюють правоохоронці”, — йшлося в повідомлені.

Наразі поліція Києва не коментувала інцидент.

Водночас очевидці того, що сталося, повідомляють, що постраждалому нібито відірвало голову. Тіло загиблого без голови знайшли під одним з вагонів.