Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.
Увечері понеділка на зеленій лінії столичного метро було тимчасово призупинено рух між станціями “Видубичі” і “Славутич”. Зазначалося, що під потяг міг потрапити зачепер.
“Поїзди курсують від станції “Сирець” до станції “Видубичі”, а також від станції “Славутич” до станції “Червоний хутір”. За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці”, — повідомляли у пресслужбі метрополітену.
Згодом проінформували, що рух поїздів між станціями відновлено, та підтвердили загибель постраждалої особи.
“Випадок летальний. Особу встановлюють правоохоронці”, — йшлося в повідомлені.
Наразі поліція Києва не коментувала інцидент.
Водночас очевидці того, що сталося, повідомляють, що постраждалому нібито відірвало голову. Тіло загиблого без голови знайшли під одним з вагонів.
- У березні після введення обмеження, згідно з яким у транспорті могло перебувати не більш ніж 10 осіб, у Києві помітили чоловіка, який зачепився за тролейбус і їхав мостом Патона.