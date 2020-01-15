У метрополітені Неаполя, Італія, між станціями зіткнулися три потяги. В результаті події постраждали 13 осіб.

Про це повідомляє місцеве видання Il Mattino.

У вівторок, 14 січня, на наземному ділянці шляхів між станціями метро Colli Aminei та Piscinola в місті Неаполь зіткнулися три потяги.

В результаті події постраждали 13 осіб — 10 пасажирів, два машиністи та заступниця машиніста.

Найсильніше постраждали машиністи потягів. Заступниця машиніста була доставлена ​​в лікарню з травмою грудної клітки та шийки матки, але її стан не оцінюють як важкий. Також в лікарню була доставлена ​​пасажирка поїзда, яка повідомила про травму попереку та чоловік з підозрою на перелом нижньої кінцівки. Ще сімом пасажирам медична допомога була надана на місці.

В результаті події тимчасово було зупинено рух поїздок по одній з гілок місцевого метро. Для евакуації постраждалих були закриті три найближчі станції. За попередніми даними, причиною зіткнення стала людська помилка.