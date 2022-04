Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

За словами Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн заявила, що флешмоб “Stand Up for Ukraine” зібрала 9,1 мільярда євро для людей, які рятуються від бомб, як всередині України, так і за її межами.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come!

We will continue providing support.

And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022