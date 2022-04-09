Донори глобальної кампанії "Stand Up for Ukraine" зібрали 10.1 мільярда євро для вимушено переміщених осіб з України на тлі російсько-української війни.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

За словами Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн заявила, що флешмоб “Stand Up for Ukraine” зібрала 9,1 мільярда євро для людей, які рятуються від бомб, як всередині України, так і за її межами.

“І буде більше. Ми продовжимо надавати підтримку. І як тільки бомби перестануть падати, ми допоможемо народу України відбудувати свою країну. Ми продовжуватимемо відстоювати Україну”, — заявила Президентка Єврокомісії.

Today we raised 9.1 billion euros for the people fleeing the invasion, inside Ukraine and abroad. And more will come! We will continue providing support. And once the bombs have stopped falling, we will help the people of Ukraine rebuild their country. #StandUpForUkraine pic.twitter.com/Phpyyl0QZW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022

Благодійні кошти надійшли з таких джерел:

4.1 мільярда євро — це фінансові внески та матеріальні пожертви для внутрішньо переміщених осіб і біженців, які надали уряди, компанії та окремі особи по всьому світу.

5 мільярдів євро — це позики та гранти від європейських державних фінансових установ, а саме від Європейського інвестиційного банку та Банку розвитку Ради Європи.

Додатково 1 мільярд євро виділить Єврокомісія.

Зібрані кошти розподілять у такий спосіб: 1.8 мільярда євро призначені для внутрішньо переміщених осіб, а 8.3 мільярда євро — для тих українців, що евакуювалися в країни-члени ЄС та Молдову.