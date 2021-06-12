В штаті Мічиган в річці знайшли тіло 69-річного чоловіка, який виграв в лотерею 2 мільйони доларів.

Про це повідомляє місцеве видання Saginaw and Bay City News.

Чоловік виграв гроші ще десять років тому, однак його тіло знайшли тільки минулого тижня.

В поліції повідомили, що знайшли тіло 5 червня в річці Тітабавассі.

У 2010 році чоловік виграв майже 2 мільйони доларів в лотерею. Після сплати податків йому виплатили майже мільйон доларів.

Його показали в шоу “Лотерея змінила моє життя”, після чого чоловіка більше не бачили.

За словами його знайомих, чоловік витратив виграш приблизно за два роки. Він відремонтував будинок, придбав спортивний автомобіль та часто купував феєрверки.

Навіть після виграшу в лотерею чоловік отримував фінансову допомогу від держави.

Після цього випадку в штаті змінили правила щодо того, хто може вигравати в лотерею. При цьому, всі, хто виграв понад тисячу доларів, має сповістити в Департамент соціального сервісу.