Про це йдеться в доповіді компанії.
При цьому повідомляється, що саме багатофактурна аутентифікація здатна зупинити автоматичні атаки на облікові записи.
У компанії розповіли, що кожен день відстежується більше 30 мільярдів подій входу. В середньому кожен місяць піддаються компрометації близько 0,5% всіх облікових записів.
За інформацією аналітиків, з усіх скомпрометованих облікових записів близько 11% використовували багатофакторну аутентифікацію станом на 2020 рік.
Також наголошується, що більшість зломів відбувається в результаті вельми простих атак.
- Раніше повідомлялося, що в США поданий колективний позов проти п’яти найбільших технологічних компаній Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies і Alphabet (дочірня компанія Google). Їх звинувачують в експлуатації дитячої праці.