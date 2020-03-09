У компанії Microsoft розповіли, скільки відсотків облікових записів використовують багатофакторну аутентифікацію.

Про це йдеться в доповіді компанії.

При цьому повідомляється, що саме багатофактурна аутентифікація здатна зупинити автоматичні атаки на облікові записи.

У компанії розповіли, що кожен день відстежується більше 30 мільярдів подій входу. В середньому кожен місяць піддаються компрометації близько 0,5% всіх облікових записів.

За інформацією аналітиків, з усіх скомпрометованих облікових записів близько 11% використовували багатофакторну аутентифікацію станом на 2020 рік.

Також наголошується, що більшість зломів відбувається в результаті вельми простих атак.

“ Ми знаємо , що 60 % користувачів повторно використовують паролі . Це дуже поширене . Не дивуйтеся . Люди повторно використовують свої корпоративні облікові записи навіть в некорпоративних середовищах “ , – розповіли в Microsoft .