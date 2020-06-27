Компанія Microsoft заявила про намір закрити всі свої фізичні магазини в рамках нового підходу до роздрібної торгівлі.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Спочатку компанія призупинила роботу своїх магазинів Microsoft Store в кінці березня. Це було пов’язано з карантинними обмеженнями, які були введені через пандемію у

Що стосується співробітників, які раніше працювали в роздрібних магазинах Microsoft, то їх переведуть на віддалену роботу і в офіси компанії.

“Наші продажі зросли онлайн, так як продукція була перетворена в основному в цифрові пропозиції, і наша талановита команда показала успішні результати в обслуговуванні клієнтів за межами фізичних локацій”, – сказав віце-президент Microsoft Corporate Девід Портер.

Також в компанії збираються переглянути умови зайнятості співробітників в операційних центрах Microsoft Experience в Лондоні, Нью-Йорку, Сіднеї та Редмонді.