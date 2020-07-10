Посла України Ігоря Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви експрезидента цієї країни, голови виконавчого комітету української Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє видання “Грузія Online” із посиланням на прес-службу МЗС країни.

Відзначається, що під час зустрічі грузинська сторона акцентувала увагу на стратегічних відносинах і дружбі між Грузією та Україною і висловила стурбованість “з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу грузинської влади”.

“Було відзначено, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значної шкоди відносинам двох країн. Грузинська сторона висловила надію, що українська сторона дасть правильну оцінку цьому факту”, – йдеться в повідомленні на сайті грузинського МЗС.

Також зазначається, що міністр закордонних справ Грузії провів розмову з українським колегою Дмитром Кулебою на цю тему. Кулеба, згідно з даними грузинського МЗС, “висловив стурбованість інцидентом і пообіцяв з’ясувати ситуацію”.

Як повідомляє інформаційне агентство “Новини-Грузія”, напередодні Саакашвілі в Facebook опублікував звернення до громадян Грузії, в якому назвав чинний уряд країни нелегітимним. Крім того, він заявив, що має намір боротися на майбутніх парламентських виборах проти чинної влади.

Цього звернення на Facebook-сторінці Саакашвілі зараз немає. Однак воно було поширене в Мережі.

У МЗС України вже відреагували на інцидент, наголосивши, що “неуповноважені особи не можуть висловлювати позицію держави”.

“Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією і підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини в дусі дружби і добросусідства… Наголошуємо, що українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб і державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію Української держави. Публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави”, – йдеться в заяві.

Варто відзначити, що це не вперше, коли в МЗС Грузії викликали посла України через заяви Саакашвілі. Подібна ситуація виникла в червні 2020 року.