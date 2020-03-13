Про це він написав у Twitter, відповідаючи на критику американських чиновників щодо стримування коронавірусу.
Напередодні голова американського Центру з попередження і контролю захворювань (CDC) Роберт Редфілд в Палаті представників США заявив, що якби Китай ужив усіх необхідних заходів для стримування коронавірусу, то летальних наслідків по всьому світу можна було б уникнути.
Після нього радник з національної безпеки США Роберт О’Брайен заявив, що швидкість, з якою влада Китаю відреагували на появу коронавірусу можливо обійшлася б світу в два місяці, протягом яких інші країни могли б підготуватися до епідемії.
Таку заяву в МЗС Китаю назвали недоречною. У профільному відомстві розцінили слова медчиновника, як звинувачення в бік Пекіну про повільне реагування на спалах коронавірусу і про недостатню інформаційну відкритість при висвітленні зусиль по боротьбі з вірусом.
Ліцзян написав у відповідь, що прозорість відсутня як раз в діях Сполучених Штатів.
“Коли в США з’явився нульовий пацієнт? Скільки людей інфіковано? Назви лікарень? Можливо, епідемію в Ухань привезла армія США. Будьте відкриті! Опублікуйте свої дані! США повинні дати нам пояснення!”, – сказано в повідомленні.
2/2 美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！ pic.twitter.com/vYNZRFPWo3
— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020
Жодних доказів того, що у Китаю є підстави припускати, що дійсно американські військові привезли вірус в Китай він не надав.
До цього ще один офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ген Шуан розкритикував владу США за “аморальні й безвідповідальні” коментарі з приводу повільної реакції Пекіну на спалах коронавірусу.
Ген заявив, що будь-які заяви Вашингтону не допоможуть американській владі в боротьбі з епідемією. Він упевнений, що саме завдяки зусиллям і реагуванню з боку Пекіна, у всього світу було достатньо часу, щоб підготуватися до пандемії.
“Ми б хотіли, щоб деякі співробітники адміністрації США сконцентрували в цей час свою енергію на боротьбі з вірусом і посиленні співпраці, а не на перекладанні вини на Китай”, – заявив він.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.