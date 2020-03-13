Заступник голови інформаційного департаменту Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян звинуватив американських військових в тому, що це вони могли привезти коронавірус COVID-19 в його країну.

Про це він написав у Twitter, відповідаючи на критику американських чиновників щодо стримування коронавірусу.

Напередодні голова американського Центру з попередження і контролю захворювань (CDC) Роберт Редфілд в Палаті представників США заявив, що якби Китай ужив усіх необхідних заходів для стримування коронавірусу, то летальних наслідків по всьому світу можна було б уникнути.

Після нього радник з національної безпеки США Роберт О’Брайен заявив, що швидкість, з якою влада Китаю відреагували на появу коронавірусу можливо обійшлася б світу в два місяці, протягом яких інші країни могли б підготуватися до епідемії.

Таку заяву в МЗС Китаю назвали недоречною. У профільному відомстві розцінили слова медчиновника, як звинувачення в бік Пекіну про повільне реагування на спалах коронавірусу і про недостатню інформаційну відкритість при висвітленні зусиль по боротьбі з вірусом.

Ліцзян написав у відповідь, що прозорість відсутня як раз в діях Сполучених Штатів.

“Коли в США з’явився нульовий пацієнт? Скільки людей інфіковано? Назви лікарень? Можливо, епідемію в Ухань привезла армія США. Будьте відкриті! Опублікуйте свої дані! США повинні дати нам пояснення!”, – сказано в повідомленні.



Жодних доказів того, що у Китаю є підстави припускати, що дійсно американські військові привезли вірус в Китай він не надав.

До цього ще один офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ген Шуан розкритикував владу США за “аморальні й безвідповідальні” коментарі з приводу повільної реакції Пекіну на спалах коронавірусу.

Ген заявив, що будь-які заяви Вашингтону не допоможуть американській владі в боротьбі з епідемією. Він упевнений, що саме завдяки зусиллям і реагуванню з боку Пекіна, у всього світу було достатньо часу, щоб підготуватися до пандемії.

“Ми б хотіли, щоб деякі співробітники адміністрації США сконцентрували в цей час свою енергію на боротьбі з вірусом і посиленні співпраці, а не на перекладанні вини на Китай”, – заявив він.