Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Країни, які відкриті для українців, їх всього 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в’їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в’їхати можна, але потрібно дотримуватися деяких правил”, – зазначив Кулеба.
Очільник МЗС розділив ці країни на дві групи:
1. Більш популярні напрямки для українських туристів: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.
2. Менш популярні напрямки для українських мандрівників: Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.
Згідно з останніми даними на сайті МЗС України, в’їхати в зазначені країни українці можуть за таких умов:
• Туреччина (з 1 липня обов’язковою є наявність страхового поліса на COVID-19, який можна придбати онлайн, у туроператора, при придбанні авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття; в пункті пропуску передбачено медичний огляд на предмет наявності симптомів коронавірусу);
• Сербія (в’їзд дозволений без карантинних обмежень);
• Албанія (в’їзд без обмежень);
• Північна Македонія (в’їзд без обмежень);
• Чорногорія (в’їзд дозволений, однак тільки при наявності негативного результату тесту на COVID-19; це повинен бути ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла (ELISA), зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону);
• Білорусь (по приїзду українці повинні пройти 14-денну самоізоляцію);
• Велика Британія (необхідна наявність візи; передбачена 14-денна самоізоляція);
• США (потрібна віза, введено обмеження на поїздки в США громадян України, які протягом останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн-членів Шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії та Ісламської Республіки Іран; ці обмеження діють також для пасажирів, що знаходяться на територіях названих країн з метою транзиту);
• Мексика (без карантинних обмежень);
• Єгипет (в’їзд без обмежень);
• Туніс (в’їзд дозволений за умови надання довідки про проходження ПЛР-тесту на COVID-19 і проходження обов’язкового карантину від 7 до 14 днів);
• Республіка Корея (потрібна віза);
• Ірак, Іран, Афганістан (потрібна віза);
• Південний Судан (в’їзд дозволений за умови наявності сертифіката про тест на коронавірус, а також проходження 14-денної обсервації);
• Ефіопія (при наявності візи і за умови проходження обсервації);
• Сомалі (обов’язковий 14-денний карантин);
• Кенія (обов’язковий 14-денний карантин в установах, визначених Міністерством охорони здоров’я Кенії);
• Замбія (проходження обов’язкового карантину протягом 14 діб з моменту прибуття в країну);
• Танзанія (в’їзд дозволений при наявності страхового поліса, що покриває лікування COVID-19);
• Бурунді (обов’язковий 14-денний карантин за свій рахунок в спеціальних закладах);
• Сейшельські острови (в’їзд заборонений для осіб, які протягом останніх 14 днів перебувала в будь-якій країні Європи, включаючи Велику Британію, Швейцарію і Французькі території Реюньон і Майотта).
(На відео – з 1:25)
Варто відзначити, що раніше повідомлялося про можливість для українців в’їхати також в Словенію та Ірландію. Кулеба ці країни сьогодні не назвав.
Однак на сайті МЗС України поки зазначено, що:
• В Ірландії введено режим 14-денної обов’язкової самоізоляції для тих, хто прибуває в країну з-за кордону, крім Північної Ірландії. Режим в’їзду для громадян України залишається незмінним – на підставі ірландської візи. Громадяни України, які подорожують в Ірландію з метою туризму, мають право на в’їзд з багаторазовою британською візою. В такому випадку першою країною в’їзду повинна бути Велика Британія.
• У Словенію можливий в’їзд за умови проходження 14-денного карантину.
- Раніше в аеропорту Афін затримали 17 українців, які прилетіли до Греції з Києва. Причина затримання – заборона на в’їзд в ЄС громадянам третіх країн.
- 5 липня консул України в Греції прибув до поліцейського відділку, де знаходяться затримані українці. Громадянам України доставили питну воду та засоби особистої гігієни.