Громадяни України станом на сьогодні можуть в'їхати в 23 країни. Даний перелік включає і ті держави, куди необхідна віза.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Країни, які відкриті для українців, їх всього 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в’їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в’їхати можна, але потрібно дотримуватися деяких правил”, – зазначив Кулеба.

Очільник МЗС розділив ці країни на дві групи:

1. Більш популярні напрямки для українських туристів: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея. 2. Менш популярні напрямки для українських мандрівників: Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

Згідно з останніми даними на сайті МЗС України, в’їхати в зазначені країни українці можуть за таких умов:

• Туреччина (з 1 липня обов’язковою є наявність страхового поліса на COVID-19, який можна придбати онлайн, у туроператора, при придбанні авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття; в пункті пропуску передбачено медичний огляд на предмет наявності симптомів коронавірусу);

• Сербія (в’їзд дозволений без карантинних обмежень);

• Албанія (в’їзд без обмежень);

• Північна Македонія (в’їзд без обмежень);

• Чорногорія (в’їзд дозволений, однак тільки при наявності негативного результату тесту на COVID-19; це повинен бути ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла (ELISA), зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону);

• Білорусь (по приїзду українці повинні пройти 14-денну самоізоляцію);

• Велика Британія (необхідна наявність візи; передбачена 14-денна самоізоляція);

• США (потрібна віза, введено обмеження на поїздки в США громадян України, які протягом останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн-членів Шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії та Ісламської Республіки Іран; ці обмеження діють також для пасажирів, що знаходяться на територіях названих країн з метою транзиту);

• Мексика (без карантинних обмежень);

• Єгипет (в’їзд без обмежень);

• Туніс (в’їзд дозволений за умови надання довідки про проходження ПЛР-тесту на COVID-19 і проходження обов’язкового карантину від 7 до 14 днів);

• Республіка Корея (потрібна віза);

• Ірак, Іран, Афганістан (потрібна віза);

• Південний Судан (в’їзд дозволений за умови наявності сертифіката про тест на коронавірус, а також проходження 14-денної обсервації);

• Ефіопія (при наявності візи і за умови проходження обсервації);

• Сомалі (обов’язковий 14-денний карантин);

• Кенія (обов’язковий 14-денний карантин в установах, визначених Міністерством охорони здоров’я Кенії);

• Замбія (проходження обов’язкового карантину протягом 14 діб з моменту прибуття в країну);

• Танзанія (в’їзд дозволений при наявності страхового поліса, що покриває лікування COVID-19);

• Бурунді (обов’язковий 14-денний карантин за свій рахунок в спеціальних закладах);

• Сейшельські острови (в’їзд заборонений для осіб, які протягом останніх 14 днів перебувала в будь-якій країні Європи, включаючи Велику Британію, Швейцарію і Французькі території Реюньон і Майотта).

(На відео – з 1:25)

Варто відзначити, що раніше повідомлялося про можливість для українців в’їхати також в Словенію та Ірландію. Кулеба ці країни сьогодні не назвав.

Однак на сайті МЗС України поки зазначено, що:

• В Ірландії введено режим 14-денної обов’язкової самоізоляції для тих, хто прибуває в країну з-за кордону, крім Північної Ірландії. Режим в’їзду для громадян України залишається незмінним – на підставі ірландської візи. Громадяни України, які подорожують в Ірландію з метою туризму, мають право на в’їзд з багаторазовою британською візою. В такому випадку першою країною в’їзду повинна бути Велика Британія.

• У Словенію можливий в’їзд за умови проходження 14-денного карантину.