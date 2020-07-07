Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в'їжджати до Європейського Союзу.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Зараз Україна дійсно не відповідає критеріям, які визначені Євросоюзом для того, щоб держава потрапляло в умовний “зелений” список… Але навіть із цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Європейського Союзу, навіть незважаючи на наявну заборону”, – зазначив Кулеба.

Це такі категорії громадян:

• працівники медичних закладів, медичні дослідники і співробітники; фахівці з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога;

• прикордонники;

• перевізники товарів та інші представники транспортних служб (перш за все мова йде про водіїв вантажівок);

• дипломати, співробітники поліції при виконанні обов’язків, служби цивільного захисту і представники міжнародних організацій, міжнародних контингентів;

• особи, які прямують транзитом;

• особи, які їдуть не з туристичною метою, з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес (спочатку в МЗС помилково вказали “з туристичною метою”);

• особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні обставини (ці обставини можуть по-різному тлумачитися в різних країнах).

(На відео – з 2:55)

У прес-службі МЗС уточнили, що до країн ЄС мають право на в’їзд наступні категорії громадян: з метою навчання; моряки, що прямують на корабель; громадяни, які подорожують через територію ЄС транзитом; висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном; члени родин громадян ЄС; ті, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ; сезонні працівники; дипломати.