Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Зараз Україна дійсно не відповідає критеріям, які визначені Євросоюзом для того, щоб держава потрапляло в умовний “зелений” список… Але навіть із цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Європейського Союзу, навіть незважаючи на наявну заборону”, – зазначив Кулеба.
Це такі категорії громадян:
• працівники медичних закладів, медичні дослідники і співробітники; фахівці з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога;
• прикордонники;
• перевізники товарів та інші представники транспортних служб (перш за все мова йде про водіїв вантажівок);
• дипломати, співробітники поліції при виконанні обов’язків, служби цивільного захисту і представники міжнародних організацій, міжнародних контингентів;
• особи, які прямують транзитом;
• особи, які їдуть не з туристичною метою, з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес (спочатку в МЗС помилково вказали “з туристичною метою”);
• особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні обставини (ці обставини можуть по-різному тлумачитися в різних країнах).
(На відео – з 2:55)
У прес-службі МЗС уточнили, що до країн ЄС мають право на в’їзд наступні категорії громадян: з метою навчання; моряки, що прямують на корабель; громадяни, які подорожують через територію ЄС транзитом; висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном; члени родин громадян ЄС; ті, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ; сезонні працівники; дипломати.
- Громадяни України станом на сьогодні можуть в’їхати в 23 країни. Даний перелік включає і ті держави, куди необхідна віза.
- Раніше в аеропорту Афін затримали українців, які прилетіли до Греції з Києва. Причина затримання – заборона на в’їзд в ЄС громадянам третіх країн. 5 липня консул України в Греції прибув до поліцейського відділку, де знаходяться затримані українці. Громадянам України доставили питну воду та засоби особистої гігієни.