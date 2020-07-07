Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба.
Він нагадав, що нещодавно була запущена інтерактивна онлайн-карта подорожей під час спалаху коронавірусу COVID-19 (tripadvisor.mfa.gov.ua).
“Ми бачимо, що ресурс користується популярністю, громадяни заходять на нього, шукають відповідну інформацію. Тобто ресурс виявився корисним. І я можу сьогодні назвати ТОП-3 країн, які найчастіше перевіряють українці на карті. Тобто ми з цього робимо висновок, що це ТОП-3 країн, які цікавлять українців з точки зору подорожей”, – зазначив Кулеба.
За його словами, першою країною, якою цікавляться українці, є Угорщина.
“Ми пов’язуємо це з тим, що, згідно з моїми домовленостями з угорським колегою Сіярто (голова угорського МЗС Петер Сіярто, – ред.), через Угорщину діє ефективний транзит для українських громадян. І, очевидно, наші співвітчизники вивчають можливість в’їзду на територію ЄС автомобілем”, – наголосив Кулеба.
Друга країна, яка “користується великою популярністю серед українських туристів”, (входить до ТОП-3), – це Туреччина.
“Хочу вам сказати, що Туреччина приділяє надзвичайно важливу увагу саме безпеці українських туристів, і взагалі інших туристів, які відвідують зазначену країну цього літа”, – розповів Кулеба.
Третьою країною, за словами міністра, є Франція.
“Тобто ТОП-3 країн, які найбільше користуються увагою наших співвітчизників, є Угорщина, Туреччина і Франція”, – заявив Кулеба.
Він уточнив, що далі, зокрема, йдуть: Польща, Сербія, Німеччина, Росія, Іспанія, Греція, Італія, Хорватія, Румунія, Єгипет і Білорусь.
“Тобто це такі ТОП-15, кого дивляться. Решта країн не викликають особливого інтересу у наших співвітчизників”, – розповів Кулеба, додавши, що це інформація за два тижні роботи онлайн-ресурсу.
(На відео – з 6:06)
- Громадяни України станом на сьогодні можуть в’їхати до 23 країн. Даний перелік включає і ті держави, куди необхідна віза. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.
- Попри загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу (з метою навчання; моряки; громадяни, які подорожують по території ЄС транзитом; висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена; сезонні працівники; дипломати та інші).