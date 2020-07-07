За даними Міністерства закордонних справ України, українці найбільше цікавляться подорожами до Угорщини, Туреччини та Франції.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що нещодавно була запущена інтерактивна онлайн-карта подорожей під час спалаху коронавірусу COVID-19 (tripadvisor.mfa.gov.ua).

“Ми бачимо, що ресурс користується популярністю, громадяни заходять на нього, шукають відповідну інформацію. Тобто ресурс виявився корисним. І я можу сьогодні назвати ТОП-3 країн, які найчастіше перевіряють українці на карті. Тобто ми з цього робимо висновок, що це ТОП-3 країн, які цікавлять українців з точки зору подорожей”, – зазначив Кулеба.

За його словами, першою країною, якою цікавляться українці, є Угорщина.

“Ми пов’язуємо це з тим, що, згідно з моїми домовленостями з угорським колегою Сіярто (голова угорського МЗС Петер Сіярто, – ред.), через Угорщину діє ефективний транзит для українських громадян. І, очевидно, наші співвітчизники вивчають можливість в’їзду на територію ЄС автомобілем”, – наголосив Кулеба.

Друга країна, яка “користується великою популярністю серед українських туристів”, (входить до ТОП-3), – це Туреччина.

“Хочу вам сказати, що Туреччина приділяє надзвичайно важливу увагу саме безпеці українських туристів, і взагалі інших туристів, які відвідують зазначену країну цього літа”, – розповів Кулеба.

Третьою країною, за словами міністра, є Франція.

“Тобто ТОП-3 країн, які найбільше користуються увагою наших співвітчизників, є Угорщина, Туреччина і Франція”, – заявив Кулеба.

Він уточнив, що далі, зокрема, йдуть: Польща, Сербія, Німеччина, Росія, Іспанія, Греція, Італія, Хорватія, Румунія, Єгипет і Білорусь.

“Тобто це такі ТОП-15, кого дивляться. Решта країн не викликають особливого інтересу у наших співвітчизників”, – розповів Кулеба, додавши, що це інформація за два тижні роботи онлайн-ресурсу.

(На відео – з 6:06)