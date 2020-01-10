Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українські фахівці не підтверджують зачистку території катастрофи літака МАУ в Ірані бульдозерами.

Про це йшлося на брифінгу, передає кореспондент #Букв.

Раніше повідомлялося, що іранська сторона згребла уламки українського Boeing, який розбився біля Тегерана, бульдозером.

“Те, що там були фотографії з бульдозерами – наша команда, яка знаходиться там на місці, ці фотографії не підтверджує. Підтвердження безпосередньо від нашої команди. Це велика територія”, – зазначив міністр.

За словами Пристайко, українські фахівці знаходяться безпосередньо на місці падіння літака МАУ, але уламки авіалайнера розкидані на великій території.

“На місці проходять роботи. На великій території фрагменти літака і фрагменти тіл … Але це велика територія. Наша команда працює на місці, де впав літак”, – заявив він.

Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.