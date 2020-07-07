Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він пояснив, що як тільки карантинні обмеження на в’їзд до ЄС будуть зняті, “безвіз” запрацює в повному обсязі.
“Я хочу ще раз наголосити, що встановлені в зв’язку з пандемією обмеження не мають жодного відношення до функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС і жодним чином не мають на нього впливу. Тобто як тільки пандемічні обмеження будуть зняті – “безвіз” знову працюватиме на повну потужність”, – наголосив Кулеба.
Він додав, що Міністерство охорони здоров’я України постійно надає Євросоюзу оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом у нашій країні.
“Ми будемо робити все для того, щоб Україна якомога швидше опинилася в “зеленому списку”, і наші громадяни змогли вільно в’їжджати на територію Шенгенської зони” – зазначив очільник МЗС.
(На відео – з 5:12)