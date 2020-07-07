Встановлені Європейським Союзом у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 обмеження на в'їзд не мають відношення до функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що як тільки карантинні обмеження на в’їзд до ЄС будуть зняті, “безвіз” запрацює в повному обсязі.

“Я хочу ще раз наголосити, що встановлені в зв’язку з пандемією обмеження не мають жодного відношення до функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС і жодним чином не мають на нього впливу. Тобто як тільки пандемічні обмеження будуть зняті – “безвіз” знову працюватиме на повну потужність”, – наголосив Кулеба.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я України постійно надає Євросоюзу оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом у нашій країні.

“Ми будемо робити все для того, щоб Україна якомога швидше опинилася в “зеленому списку”, і наші громадяни змогли вільно в’їжджати на територію Шенгенської зони” – зазначив очільник МЗС.

(На відео – з 5:12)