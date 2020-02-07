Таку відповідь дав МЗС на запит депутатів “Європейської Солідарності”, повідомила Іванна Климпуш-Цицнадзе в Facebook.
“Як і обіцяли, ми з колегами з “Європейською Солідарності” прислали депутатські запити на ім’я керівників Офісу президента і МЗС щодо деталей “візиту” Володимира Зеленського в Оман. Від ОПУ відповіді так і не дочекалися, терміни відповіді минули. Там “ничево никаму не далжны”. Віддуватися, видно, доручили МЗС”, – написала вона.
Климпуш-Цицнадзе зазначила, що, судячи з відповіді МЗС, відносини з Оманом – мало не найперший зовнішньополітичний пріоритет для України. При цьому останній контакт між Україною та Оманом на вищому рівні відбувся в лютому 2010 року в ході офіційного візиту в Султанат міністра закордонних справ України.
“І ні слова про статус і цілі цього візиту, склад делегації, терміни відрядження, витрачені гроші платників податків на цей візит тисячоліття. Раптом хтось не розуміє – це відкритість і народовладдя. Не плутати з режимом Порошенко”, – додала депутат.
- 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. В офіційній відповіді Державного управління справами вказувалося, що Володимир Зеленський здійснив поїздку до Оману на початку січня 2020 року за чиїсь приватні кошти.