У МЗС офіційно заявили, що візит президента Володимира Зеленського в Оман був спрямований на "підтримку позитивної динаміки" у відносинах між країнами.

Таку відповідь дав МЗС на запит депутатів “Європейської Солідарності”, повідомила Іванна Климпуш-Цицнадзе в Facebook.

“Як і обіцяли, ми з колегами з “Європейською Солідарності” прислали депутатські запити на ім’я керівників Офісу президента і МЗС щодо деталей “візиту” Володимира Зеленського в Оман. Від ОПУ відповіді так і не дочекалися, терміни відповіді минули. Там “ничево никаму не далжны”. Віддуватися, видно, доручили МЗС”, – написала вона.

Климпуш-Цицнадзе зазначила, що, судячи з відповіді МЗС, відносини з Оманом – мало не найперший зовнішньополітичний пріоритет для України. При цьому останній контакт між Україною та Оманом на вищому рівні відбувся в лютому 2010 року в ході офіційного візиту в Султанат міністра закордонних справ України.

“І ні слова про статус і цілі цього візиту, склад делегації, терміни відрядження, витрачені гроші платників податків на цей візит тисячоліття. Раптом хтось не розуміє – це відкритість і народовладдя. Не плутати з режимом Порошенко”, – додала депутат.