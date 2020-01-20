Міністерство закордонних справ України опублікувало коментар про включення українського тризуба в "Керівництво з протидії екстремізму" в Великобританії.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

“У МЗС України взяли до уваги повідомлення засобів масової інформації Великобританії, що в “Керівництво з протидії екстремізму”, поширене британськими правоохоронними органами, було включено український Державний герб – Тризуб”, – сказано в повідомленні.

В той же час у міністерстві підкреслили, що офіційний державний герб України бере початок з часів Київської Русі.

“Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні і за її межами”, – йдеться в заяві.

Також в міністерстві очікують офіційного коментаря Великобританії.

“У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо виключити українську державну символіку з посібника”, – підсумували в МЗС.