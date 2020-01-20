Про це повідомляє прес-служба міністерства.
“У МЗС України взяли до уваги повідомлення засобів масової інформації Великобританії, що в “Керівництво з протидії екстремізму”, поширене британськими правоохоронними органами, було включено український Державний герб – Тризуб”, – сказано в повідомленні.
В той же час у міністерстві підкреслили, що офіційний державний герб України бере початок з часів Київської Русі.
“Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні і за її межами”, – йдеться в заяві.
Також в міністерстві очікують офіційного коментаря Великобританії.
“У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо виключити українську державну символіку з посібника”, – підсумували в МЗС.
- Посольство України у Великій Британії вимагає видалити тризуб з антиекстремістського посібника, виданого британською поліцією для викладачів і медперсоналу.