Міністерство закордонних справ України підтвердило, що за кордоном зафіксовано три летальних випадки від коронавірусу серед українців.

Про це сказано на сторінці Міністерства закордонних справ України в Facebook.

У МЗС зазначили, що шестеро українців за кордоном уже вилікувалися після інфікування коронавірусом. Четверо наших громадян вилікувалися в Японії, а також по одній людині в Італії та Польщі.

Крім них, на карантині у зв’язку з коронавірусом по всьому світу знаходяться 146 українців. Найбільше, 101 людина, в Польщі. 7 українців на лікуванні в Німеччині і В’єтнамі, троє в ОАЕ, по дві особи в Великобританії, США, Молдові та Австралії. По одному українцю госпіталізовано на карантин в Румунії, Китаї, Ізраїлі та на Кубі.

“Три громадянина України за кордоном померли”, – сказано в повідомленні.

Раніше про смерть третьої українки в Італії, внаслідок зараження коронавірусом, повідомляли тільки ЗМІ. Тепер цю інформацію офіційно підтвердили в МЗС.