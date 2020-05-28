Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив посла з особливих доручень Олексія Макеєва своїм спеціальним представником з питань санкційної політики.

Про це поінформували в прес-службі МЗС України.

“Призначення Олексія Макеєва створить належні умови для роботи МЗС на виконання вимог закону України “Про санкції”, а також сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини”, – наголошується в повідомленні.

Макеєв займатиметься координацією діяльності МЗС, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України в сфері санкційної політики.

Відомо, що Олексій Макеєв раніше очолював політичний департамент МЗС.

Він народився в 1975 році в Києві. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Працював у посольствах України в Швейцарії та Німеччині.