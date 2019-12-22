У МЗС Польщі звинуватили Путіна в спотворенні історії Другої світової війни

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Польщі.

Йдеться про слова Путіна, сказані під час його прес-конференції 19 грудня. Тоді президент РФ сказав, що Польща “сама взяла участь в поділі Чехословаччини”, а радянські війська увійшли до Польщі після того, як “польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни”.

У МЗС Польщі зазначили, що заява Путіна представляє неправдиву картину подій, він використовує “пропагандистські послання” сталінської епохи. Також у відомстві додали, що російський президент підриває спільну роботу російських і польських істориків.

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві відзначили, що після відновлення незалежності в 1918 році Польща прагнула вибудовувати нормальні відносини як з Німеччиною, так і з СРСР. Однак Радянський Союз зробив “прямі кроки”, щоб розв’язати війну, а зробив він це за погодженням з Німеччиною після підписання пакту Молотова-Ріббентропа і секретного протоколу до нього.

В результаті більше половини території довоєнної Польщі опинилося під окупацією СРСР, жертвами радянських репресій стали 566 тисяч осіб (вбиті, арештовані або депортовані), говориться в заяві МЗС Польщі.