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У МЗС Польщі звинуватили Путіна в спотворенні історії Другої світової війни

Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звинуватило президента Росії Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.

Неділя, 22 грудня 2019, 21:59

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Польщі.

Йдеться про слова Путіна, сказані під час його прес-конференції 19 грудня. Тоді президент РФ сказав, що Польща “сама взяла участь в поділі Чехословаччини”, а радянські війська увійшли до Польщі після того, як “польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни”.

У МЗС Польщі зазначили, що заява Путіна представляє неправдиву картину подій, він використовує “пропагандистські послання” сталінської епохи. Також у відомстві додали, що російський президент підриває спільну роботу російських і польських істориків.

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві відзначили, що після відновлення незалежності в 1918 році Польща прагнула вибудовувати нормальні відносини як з Німеччиною, так і з СРСР. Однак Радянський Союз зробив “прямі кроки”, щоб розв’язати війну, а зробив він це за погодженням з Німеччиною після підписання пакту Молотова-Ріббентропа і секретного протоколу до нього.

В результаті більше половини території довоєнної Польщі опинилося під окупацією СРСР, жертвами радянських репресій стали 566 тисяч осіб (вбиті, арештовані або депортовані), говориться в заяві МЗС Польщі.

Варто відзначити, що напередодні під час прес-конференції Володимир Путін заявив, що під час створення Радянського Союзу “споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного відношення”, були передані до складу УРСР: “все Причорномор’я, західні землі російські”.

Він назвав це рішення “дивним” і заявив, що “тепер ми з цим розбираємося”.

  • В “Європейській Солідарності” закликали Володимира Зеленського відповісти Володимиру Путіну, який назвав українське Причорномор’я “споконвічно російськими територіями”.
Теги: Вторая мировая, Володимир Путін, Польща

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