Про це йдеться на сайті МЗС.
У МЗС пояснили, що необхідно унеможливити продаж квитків громадянам України в ті країни, куди їх не приймають, як туристів.
“Наша мета – унеможливити продаж квитків громадянам України в країни, які не дозволяють в’їзд українським туристам, або не мають підтверджуючих документів, необхідних для безперешкодного в’їзду в країну призначення”, – зазначили в міністерстві.
Він пояснив, що мета МЗС – провести роз’яснювальну роботу, оскільки порядок в’їзду українців в іноземні держави визначається розвитком епідемічної ситуації в Україні.
У відомстві наголосили на тому, що відповідальність за дотримання правил в’їзду в інші країни несуть тільки самі мандрівники.
У МЗС порадили рекомендували зв’язатися з авіакомпанією, турфірмою або оператором, через що мандрівник бронював поїздку, і уточнити актуальний стан карантину в країні прибуття, а також перевірити статус бронювання.
Також важливо вивчити умови страхового полісу та переконатися, що він покриває витрати на випадок інфікування коронавірусом.
- Раніше в аеропорту Афін затримали 17 українців, які прилетіли до Греції з Києва. Причина затримання – заборона на в’їзд в ЄС громадянам третіх країн.
- 5 липня консул України в Греції прибув до поліцейського відділку, де знаходяться затримані українці. Громадянам України доставили питну воду та засоби особистої гігієни.