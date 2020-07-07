Міністерство закордонних справ України направило лист до Міністерства інфраструктури та Державну авіаційну службу з рекомендаціями провести роз'яснювальну роботу з авіакомпаніями, щоб там не продавали квитки пасажирам, яких потім можуть не пропустити в країни, куди заборонений в'їзд.

Про це йдеться на сайті МЗС.

У МЗС пояснили, що необхідно унеможливити продаж квитків громадянам України в ті країни, куди їх не приймають, як туристів.

“Наша мета – унеможливити продаж квитків громадянам України в країни, які не дозволяють в’їзд українським туристам, або не мають підтверджуючих документів, необхідних для безперешкодного в’їзду в країну призначення”, – зазначили в міністерстві.

Він пояснив, що мета МЗС – провести роз’яснювальну роботу, оскільки порядок в’їзду українців в іноземні держави визначається розвитком епідемічної ситуації в Україні.

У відомстві наголосили на тому, що відповідальність за дотримання правил в’їзду в інші країни несуть тільки самі мандрівники.

У МЗС порадили рекомендували зв’язатися з авіакомпанією, турфірмою або оператором, через що мандрівник бронював поїздку, і уточнити актуальний стан карантину в країні прибуття, а також перевірити статус бронювання.

Також важливо вивчити умови страхового полісу та переконатися, що він покриває витрати на випадок інфікування коронавірусом.