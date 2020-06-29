Українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу російських військ на Україну. Будь-які російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, багато військових експертів і аналітиків не виключають військовий наступ російських збройних сил для досягнення політичних або економічних цілей.

Зараз Росія нарощує військові потужності на східному кордоні України і підсилює військовий контингент на окупованому Криму і на Донбасі.

“Досить часто переводяться в підвищену бойову готовність російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь-які навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звичайно, військові це бачать”, – підкреслив Боднар.

Як вважає заступник глави МЗС, причинами повномасштабного наступу може бути як внутрішня нестабільність в Росії, зокрема через невдоволення результатами голосування за зміни в Конституції, так і питання постачання води в окупований Крим.