Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
За його словами, багато військових експертів і аналітиків не виключають військовий наступ російських збройних сил для досягнення політичних або економічних цілей.
Зараз Росія нарощує військові потужності на східному кордоні України і підсилює військовий контингент на окупованому Криму і на Донбасі.
“Досить часто переводяться в підвищену бойову готовність російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь-які навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звичайно, військові це бачать”, – підкреслив Боднар.
Як вважає заступник глави МЗС, причинами повномасштабного наступу може бути як внутрішня нестабільність в Росії, зокрема через невдоволення результатами голосування за зміни в Конституції, так і питання постачання води в окупований Крим.
- 13 червня внаслідок обстрілу на сході України загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.