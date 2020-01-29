У Міністерстві закордонних справ України закликали українців по можливості відкласти поїздки до Китаю.

Відповідну заяву оприлюднено на Facebook-сторінці МЗС.

“У зв’язку з загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м. Ухань, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки”, – наголошується в заяві.

Українцям, які продовжують перебувати в КНР, міністерство радить: проявляти підвищену пильність і обережність; уникати відвідування уражених вірусом регіонів країни; повідомити про своє місцезнаходження та контактні дані найближчій консульській установі України або зареєструватися на веб-ресурсі friend.mfa.gov.ua.

У МЗС уточнили, що частково або повністю карантинні заходи введені в 16 містах китайської провінції Хубей (Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі).

Крім того, підтверджені випадки інфікування цим небезпечним вірусом на території практично всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, спеціальних автономних районів Гонконг і Макао.

Громадянам України, які планують подорож до Китаю або зараз знаходяться в країні, рекомендується:

– при плануванні подорожі в КНР або всередині країни враховувати ризики, пов’язані з поширенням вірусу, проявляти підвищену пильність і уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в регіоні відвідування;

– вживати тільки належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;

– уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків з продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

– не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

– ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед їжею; користуватися антисептичними засобами на спиртовій основі;

– при симптомах, схожих на грип або ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель і т.д.) мінімізувати контакти з іншими людьми і невідкладно звернутися в медичний заклад.

У МЗС також закликали українців відстежувати інформацію на сайтах посольства України в КНР (https://china.mfa.gov.ua/ua) і міністерства (https://mfa.gov.ua/ua; http: //old.mfa . gov.ua/ua), слідувати рекомендаціям і законним вимогам органів влади Китаю.

“Оскільки розповсюдження вірусу спостерігається також і в інших країнах світу, МЗС рекомендує громадянам України, які планують подорожі за кордон, відслідковувати повідомлення та дотримуватися рекомендацій офіційних органів країн, до яких плануються поїздки”, – зазначається в заяві.

У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися за номерами “гарячих ліній”у посольство України в КНР (+8613701230647), генеральне консульство України в Гуанчжоу (+8618520437737) і генеральне консульство України в Шанхаї (+8613816318830).

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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