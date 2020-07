Про це він написав у Twitter.

Після того як бортові самописці були зчитані та розшифровані, стало відомо, що дійсно мало місце бути незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера.

“Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів на наступному тижні”, – написав він.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6

