Про це він написав у Twitter.
Після того як бортові самописці були зчитані та розшифровані, стало відомо, що дійсно мало місце бути незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера.
“Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів на наступному тижні”, – написав він.
Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6
— Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020
Єнін подякував міжнародним партнерам за допомогу, надану при розшифровці самописців.
18 липня стало відомо, що Іран передав Франції “чорні скриньки” українського літака Boeing-737, збитого іранськими збройними силами в січні цього року. Зазначалося, що міжнародна команда, що складається з 20 експертів, вивчить бортові самописці.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Україна отримала від Франції запрошення направити експертів для участі в розшифровці “чорних ящиків” пасажирського літака МАУ, який зазнав аварії поблизу Тегерана в січні.