У Міністерстві закордонних справ розповіли, скільки українців хочуть повернутися додому з-за закордону в зв'язку з пандемією нового атипового коронавірусу.

Про це повідомляє прес–служба міністерства.

Уточнюється, що за станом на 18 березня 2020 року в Україну хочуть повернутися 38 тисяч громадян, які зараз перебувають за кордоном.

“Станом на зараз, загальна кількість громадян, які планують повернутися в Україну, становить близько 38 тисяч“, – сказано в повідомленні.

Водночас в МЗС зазначають, що станом на 18 березня співробітники Державної прикордонної служби вже забезпечили повернення додому більше ніж 27 тисяч громадян України.