Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Уточнюється, що за станом на 18 березня 2020 року в Україну хочуть повернутися 38 тисяч громадян, які зараз перебувають за кордоном.

Станом на зараз, загальна кількість громадян, які планують повернутися в Україну, становить близько 38 тисяч, сказано в повідомленні.

Водночас в МЗС зазначають, що станом на 18 березня співробітники Державної прикордонної служби вже забезпечили повернення додому більше ніж 27 тисяч громадян України.