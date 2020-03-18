Про це повідомляє прес–служба міністерства.
Уточнюється, що за станом на 18 березня 2020 року в Україну хочуть повернутися 38 тисяч громадян, які зараз перебувають за кордоном.
“Станом на зараз, загальна кількість громадян, які планують повернутися в Україну, становить близько 38 тисяч“, – сказано в повідомленні.
Водночас в МЗС зазначають, що станом на 18 березня співробітники Державної прикордонної служби вже забезпечили повернення додому більше ніж 27 тисяч громадян України.
- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.
- Від коронавірусу COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.