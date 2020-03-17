Про це повідомляє прес–служба міністерства в Twitter.
“За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм–ель–Шейху і 972 – з Хургади“, – сказано в повідомленні.
У МЗС також підкреслили, що всі українські консульства і посольства оперативно працюють для того, щоб всі громадяни змогли повернутися в Україну.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.