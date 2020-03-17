Про це повідомляє пресслужба міністерства в Twitter.

За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з ШармельШейху і 972 з Хургади, сказано в повідомленні.

У МЗС також підкреслили, що всі українські консульства і посольства оперативно працюють для того, щоб всі громадяни змогли повернутися в Україну.