У Міністерстві закордонних справ розповіли, скільки українців вже повернулися з Єгипту після початку карантину через епідемію китайського коронавірусу.

Про це повідомляє прес–служба міністерства в Twitter.

“За сьогодні вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм–ель–Шейху і 972 – з Хургади“, – сказано в повідомленні.

У МЗС також підкреслили, що всі українські консульства і посольства оперативно працюють для того, щоб всі громадяни змогли повернутися в Україну.