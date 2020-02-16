У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що проведення нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" залежить від прогресу у виконанні попередніх домовленостей.

Про це на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко, передає російське інформагентство РБК.

“Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч повинна підвести підсумки того, що обговорювалося на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження “формули Штайнмаєра” в (українське – ред.) законодавство і деяких інших речей”, – сказав він.

Представник МЗС РФ пояснив, що “іншими словами”, для проведення нової зустрічі повинен бути прогрес у виконанні цих домовленостей – “як на треку безпеки, так і на політичному треку”.

“Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається ніяких змін на краще, то користь від таких зустрічей досить сумнівна”, – зазначив Грушко.

Як стверджує заступник голови МЗС РФ, одна з головних перешкод на шляху реалізації Мінських угод – “відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом”.

“Це зобов’язання кричущим чином не виконується, хоча воно є одним з основних умов мінського пакету”, – резюмував він.