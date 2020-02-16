Про це на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко, передає російське інформагентство РБК.
“Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч повинна підвести підсумки того, що обговорювалося на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження “формули Штайнмаєра” в (українське – ред.) законодавство і деяких інших речей”, – сказав він.
Представник МЗС РФ пояснив, що “іншими словами”, для проведення нової зустрічі повинен бути прогрес у виконанні цих домовленостей – “як на треку безпеки, так і на політичному треку”.
“Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається ніяких змін на краще, то користь від таких зустрічей досить сумнівна”, – зазначив Грушко.
Як стверджує заступник голови МЗС РФ, одна з головних перешкод на шляху реалізації Мінських угод – “відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом”.
“Це зобов’язання кричущим чином не виконується, хоча воно є одним з основних умов мінського пакету”, – резюмував він.
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що місцеві українські вибори мають відбутися на Донбасі і в Криму восени 2020 року.
- Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.