У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що через ухвалення закону "Про загальну середню освіту" Україна йде шляхом "насильницької українізації".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС РФ.

“З жалем констатуємо, що попри рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи “забезпечити необхідний баланс” у мовній сфері і обіцянки київської влади їх виконати, на ділі нічого не змінилося – російська мова в Україні продовжує піддаватися подвійній дискримінації”, – стверджують в російському міністерстві.

У МЗС РФ не задоволені тим, що російськомовні діти матимуть право навчатися рідною мовою до 5 класу, а потім не менш ніж 80 % навчання має здійснюватися державною мовою – українською.

“Всупереч висновку Венеціанської комісії при підготовці закону українською владою не були проведені консультації з представниками національностей, які проживають в Україні. Таким чином, офіційний Київ продовжує йти шляхом насильницької українізації, асиміляції неукраїномовного населення в порушення Конституції країни і зобов’язань в сфері захисту прав людини і національних меншин”, – виголосили в МЗС РФ.

У зв’язку з цим відомство закликало міжнародні правозахисні інститути ООН, ОБСЄ і Ради Європи “дати адекватну оцінку діям української влади”.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про повну загальну середню освіту.

Також передбачені три мовні моделі для національних меншин:

• корінні народи можуть навчатися рідною мовою всі 12 класів за умови ґрунтовного викладання української мови;

• для шкіл із навчанням мовами Євросоюзу в початкових класах може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менше ніж 20% предметів повинні викладатися українською мовою з щорічним підвищенням до 40% в 9 класі і 60% у старшій школі;

• для шкіл із іншими мовами навчання в перших класах може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менше ніж 80% предметів повинні перейти на українську мову.

Остання модель стосується нацменшин, мова яких належить до спільної з українською мовної сім’ї, а також які проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова).