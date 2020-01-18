Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС РФ.
“З жалем констатуємо, що попри рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи “забезпечити необхідний баланс” у мовній сфері і обіцянки київської влади їх виконати, на ділі нічого не змінилося – російська мова в Україні продовжує піддаватися подвійній дискримінації”, – стверджують в російському міністерстві.
У МЗС РФ не задоволені тим, що російськомовні діти матимуть право навчатися рідною мовою до 5 класу, а потім не менш ніж 80 % навчання має здійснюватися державною мовою – українською.
“Всупереч висновку Венеціанської комісії при підготовці закону українською владою не були проведені консультації з представниками національностей, які проживають в Україні. Таким чином, офіційний Київ продовжує йти шляхом насильницької українізації, асиміляції неукраїномовного населення в порушення Конституції країни і зобов’язань в сфері захисту прав людини і національних меншин”, – виголосили в МЗС РФ.
У зв’язку з цим відомство закликало міжнародні правозахисні інститути ООН, ОБСЄ і Ради Європи “дати адекватну оцінку діям української влади”.
Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про повну загальну середню освіту.
Також передбачені три мовні моделі для національних меншин:
• корінні народи можуть навчатися рідною мовою всі 12 класів за умови ґрунтовного викладання української мови;
• для шкіл із навчанням мовами Євросоюзу в початкових класах може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менше ніж 20% предметів повинні викладатися українською мовою з щорічним підвищенням до 40% в 9 класі і 60% у старшій школі;
• для шкіл із іншими мовами навчання в перших класах може використовуватися тільки рідна мова, але з 5 класу не менше ніж 80% предметів повинні перейти на українську мову.
Остання модель стосується нацменшин, мова яких належить до спільної з українською мовної сім’ї, а також які проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова).
- У грудні минулого року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає ряд змін у сфері вищої освіти.