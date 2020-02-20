Двоє українців з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був діагностований китайський коронавірус Covid-19, зараз перебувають у лікарнях Токіо. Тести, що підтверджували б їхнє одужання, поки не зроблені.

Про це розповів директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі виданню “Українська правда”.

“За перевіреною і достовірною інформацією, громадяни України, госпіталізовані з діагнозом коронавірус, знаходяться в лікарнях Токіо. Українці будуть виписані після того, як результати двох аналізів будуть негативні. Наразі тести ще не були зроблені”, – наголосив Погорельцев.

Раніше сьогодні очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький (фракція “Слуги народу”) заявив журналістам у кулуарах Парламенту, що двоє українців-членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess вже одужали.

“Жодної людини з ознаками навіть застуди на борт літака не пускатимуть – про це попереджала влада Китаю. Вони (ті, кого не допустили на борт літака, що евакуював українців, – ред.) далі будуть перебувати в лікарнях Китаю так само, як це було з нашими працівниками екіпажу Diamond Princess біля берегів Японії, яких забрали в лікарню. І до речі, жодне масмедіа не опублікувало, що вони одужали.

Це ота статистика 15 % тих, хто одужали, серед них є два українці” , – сказав Радуцький, якого цитує агентство “Укрінформ”.