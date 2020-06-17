Остаточне рішення Міжнародного суду ООН у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 в липні 2014 року на Донбасі може бути через два-три роки.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю РБК-Україна.

Дипломат зазначив, що в таких випадках суд, як правило, дає сторонам можливість здійснити по два раунди письмових подань. Зокрема, до кінця цього року Росія повинна подати свій контрмеморандум.

За словами Єніна, у своєму документі Кремль повинен пояснити, чому російські військові супроводжували “Бук” на територію України, а також розповісти, чи відбувалося розслідування на території Росії та як саме.

Остаточне судове рішення в МЗС очікують у 2022 або 2023 році.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.