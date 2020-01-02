Про це Пристайко написав в Twitter.
При цьому міністр зазначив, що з повагою приймає рішення Помпео перенести свій візит до України.
“Я з повагою приймаю рішення держсекретаря Помпео відкласти свій візит до України після нападів на базу операції “Непохитна рішучість” і посольство США в Багдаді”, – написав він.
Також Пристайко уточнив, що Україна підтримує свого стратегічного партнера.
“Ми підтверджуємо нашу готовність вітати пана Помпео в Україні і сподіваємося найближчим часом узгодити нові дати візиту”, – додав він.
- Президент Іраку Бархам Салех подав парламенту прохання про відставку у зв’язку з тим, що не може виконувати свої обов’язки в умовах тривалих антиурядових протестів.
- Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді 1 грудня написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.
- 28 листопада учасники протесту в Іраку штурмували посольство Ірану. Під час сутичок між правоохоронцями та протестувальниками в Іраку загинули як мінімум 28 людей.
- В цілому під час протестів в Іраку загинули вже 350 людей, ще сотні людей отримали поранення.