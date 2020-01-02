Глава міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і сподівається найближчим часом узгодити нову дату візиту.

Про це Пристайко написав в Twitter.

При цьому міністр зазначив, що з повагою приймає рішення Помпео перенести свій візит до України.

“Я з повагою приймаю рішення держсекретаря Помпео відкласти свій візит до України після нападів на базу операції “Непохитна рішучість” і посольство США в Багдаді”, – написав він.

Також Пристайко уточнив, що Україна підтримує свого стратегічного партнера.

“Ми підтверджуємо нашу готовність вітати пана Помпео в Україні і сподіваємося найближчим часом узгодити нові дати візиту”, – додав він.