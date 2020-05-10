У Міністерстві закордонних справ України запевняють, що українським громадянам не потрібні спеціальні дозволи для виїзду за кордон.

Про це повідомили в прес-службі МЗС.

У відомстві зазначили, що законодавством не встановлено ніяких додаткових обмежень і дозволів, що стосуються виїзду громадян України за кордон. У нинішній ситуації, коли в Україні повністю не зняті карантинні обмеження, діє лише заборона на регулярне авіасполучення.

У МЗС запевняють, що не давали нікому, в тому числі й посольствами інших країн, вказівок щодо того, що українці не мають права виїжджати за кордон. Зокрема, в МЗС уточнили, що не мають права забороняти виїзд за кордон тим громадянам, у яких є посвідки на постійне місце проживання в тій чи іншій країні.

При цьому посольство Великої Британії в Україні заявляє, що українці не можуть виїжджати за кордон без окремого дозволу Міністерства закордонних справ.

“МЗС України може дозволяти виїзд українських громадян, які мають посвідку на проживання у Великій Британії. Посольство Великої Британії підтримує цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану поїздку і направляючи до них інформацію про ваш статус резидента Сполученого Королівства”, – йдеться в заяві дипмісії.

Посольство відкрило можливість таких звернень про виїзд з України лише для власників британського Biometric residence permits і зазначило, що не зможе сприяти тим, у кого є візи будь-якого класу, але немає BRP.