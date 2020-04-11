Covid-19 Україна

оновлено 11.04.2020 о 10:02

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В Миколаївській області зареєстровано перші випадки COVID-19

В Миколаївській області сьогодні, 11 квітня, зареєстровали перші два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Субота, 11 квітня 2020, 10:05

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що в Україні більше немає жодної області, де не було б зареєстровано випадків інфікування коронавірусом.

“Сьогодні перші два випадки коронавірусної хвороби зареєстровано в Миколаївській області. Це, безпосередньо, у Вознесенівському районі. У людей, які повернулися з Польщі. Вони не увійшли в статистику за попередню добу, але щойно повідомили, що випадки є. Тому Миколаївська область, нажаль, увійшла в число тих областей, які мають випадки коронавірусної хвороби”, – повідомив Ляшко.

Теги: COVID19, Коронавірус, Миколаївська область

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