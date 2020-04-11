В Миколаївській області зареєстровано перші випадки COVID-19

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він зазначив, що в Україні більше немає жодної області, де не було б зареєстровано випадків інфікування коронавірусом.
“Сьогодні перші два випадки коронавірусної хвороби зареєстровано в Миколаївській області. Це, безпосередньо, у Вознесенівському районі. У людей, які повернулися з Польщі. Вони не увійшли в статистику за попередню добу, але щойно повідомили, що випадки є. Тому Миколаївська область, нажаль, увійшла в число тих областей, які мають випадки коронавірусної хвороби”, – повідомив Ляшко.
- Раніше повідомлялося, що в МОЗ хочуть вивчити “феномен” Миколаївської області – єдиній області України, де немає випадків коронавірусу.
- Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко провів в регіоні “спецоперацію” з повторному огляді результатів тестів на COVID-19, проведених місцевої лабораторією. За підсумками перевірки Ляшко повідомив, що коронавірусну інфекцію в Миколаєві не вдалося знайти, хоча “шукали інтенсивно”.
- 10 квітня стало відомо, що СБУ перевіряє інформацію стосовно службової недбалості посадових осіб Миколаївської ОДА, які не вжили заходів щодо протидії поширенню COVID-19.