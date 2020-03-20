В італійських містах вводять нові, більш жорсткі обмежувальні заходи через пандемію нового атипового коронавірусу.

Про це повідомляє італійське агентство Ansa.

Зокрема, в столиці регіону Ломбардія Мілані місцева префектура розпорядилася розгорнути військових на вулицях міста для контролю наказу жителям залишатися вдома.

Уточнюється, що в Італії жителям дозволяється пересуватися по вулицях тільки на роботу, в магазини за їжею і за станом здоров’я. При цьому тисячі людей порушують вимоги карантину.

У свою чергу в регіоні Венето були закриті сквери і парки. Також суворо заборонені пішохідні та велосипедні прогулянки.

Також ті люди, які виходять на вулицю з метою купити їжу і погуляти з собакою, повинні віддалятися від своїх будинків не більше ніж на 200 метрів. Дані обмеження будуть діяти як мінімум до 3 квітня.

В регіоні П’ємонт оголосили про намір посилити заходи карантину, ще більше обмеживши пересування людей по вулицях.

При цьому влада північних італійських регіонів, які є епіцентром нового атипового коронавірусу, заявляють, що не можуть більше чекати рішень центрального уряду держави з приводу нових обмежень.