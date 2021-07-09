Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Зокрема, йдеться про заяви Трампа стосовно того, що він нібито повернеться в Білий дім в серпні. Це може спровокувати події, подібні до штурму Капітолія 6 січня.
Такі заяви Трампа не мають жодних юридичних та конституційних механізмів. Неправдивими є заяви Трампа й про “вкрадені у 2020 році вибори”.
Прокурори Мін’юсту заявили:
“Експрезидент Трамп продовжує робити фейкові заяви про вибори, натякаючи на те, що в найближчому майбутньому його можуть відновити в статусі президента без проведення нових виборів… Це може призвести до, як мінімум, жорстокого нападу на Капітолій, як це було в січні. Телевізійні канали продовжують поширювати ці заяви, а дехто фактично вірить в ці брехливі заяви”.
- Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.
- За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.
- Суд у штаті Техас не підтримав позов члена Палати представників США, республіканця Луї Гомерта і його однопартійців, які просили дозволити віцепрезидент Майку Пенсу відхилити голоси колегії виборників, котрі визнали перемогу Джо Байдена на президентських виборах.
- Віцепрезидент Майкл Пенс відмовився переглядати результати президентських виборів, в яких перемогу здобув Джо Байден.
- Обраний президент Джо Байден після того, як Колегія виборників підтвердила його перемогу на виборах, у своїй промові заявив, що “верховенство закону, наша Конституція і воля народу перемогли” над спробами Дональда Трампа оскаржити результати.