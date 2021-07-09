В Міністерстві юстиції США закликали 45-го президента країни Дональда Трампа припинити проголошувати брехливі та божевільні заяви, інакше це може спровокувати акти насилля з боку його прихильників.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зокрема, йдеться про заяви Трампа стосовно того, що він нібито повернеться в Білий дім в серпні. Це може спровокувати події, подібні до штурму Капітолія 6 січня.

Такі заяви Трампа не мають жодних юридичних та конституційних механізмів. Неправдивими є заяви Трампа й про “вкрадені у 2020 році вибори”.

Прокурори Мін’юсту заявили:

“Експрезидент Трамп продовжує робити фейкові заяви про вибори, натякаючи на те, що в найближчому майбутньому його можуть відновити в статусі президента без проведення нових виборів… Це може призвести до, як мінімум, жорстокого нападу на Капітолій, як це було в січні. Телевізійні канали продовжують поширювати ці заяви, а дехто фактично вірить в ці брехливі заяви”.