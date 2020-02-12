Голова Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров пояснив, як уряд має намір розпорядитися 25 млн євро, які Євросоюз виділив на діджіталізацію.

Відповідний пост Федоров опублікував на своїй сторінці в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз виділить Україні 25 млн євро на діджіталізацію в рамках нової Програми підтримки електронного урядування та цифрової економіки.

За словами міністра, ці кошти будуть витрачені на:

— додаток “Дія” та реалізацію порталу “Дія”;

— оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровизацию;

— поліпшення реєстрів та забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними;

— розвиток широкосмугового та мобільного інтернету на території країни;

— впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації.

Федоров зазначив, що на розробку програми “Дія” не були витрачені бюджетні кошти, однак воно швидко стало популярним серед громадян України — понад 1,3 млн користувачів за 5 днів.

“Я цим не пишаюся, і сподіваюся, що незабаром ми зможемо самостійно, як держава, інвестувати в напрямок майбутнього. Сьогодні ж, фінансування “Дія” взяли на себе міжнародні донорські організації, що підтримують Україну. В основному, це проєкти, діяльність яких зосереджена на боротьбі з корупцією”, — зазначив він.