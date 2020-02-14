Відповідний пост Федоров опублікував на своїй сторінці в фейсбук.

За словами Федорова, команда міністерства вирішила, що на нових електронних паспортах, які будуть доступні в державному мобільному додатку “Дія”, як і на цифрових водійських посвідченнях будуть QR-коди для перевірки їхньї достовірності. Також було прийнято рішення, що на електронній версії документу буде видно обмежений перелік інформації.

“Ми довго обговорювали дизайн паспорта. Що потрібно виносити на лицьову сторону, що сховати в розгорнуте відображення за натиском (там буде схована вся-вся інформація: строк дійсності, стать, громадянство та інше). Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)”, — написав миністр.

Також він опублікував три візуалізації того, як електронні паспорти, ймовірно, будуть виглядати та запропонував користувачам фесйбук висловити свою думку про них.

Крім цього, міністр повідомив, що можливість отримати в мобільному додаток цифровий документ зможуть тільки власники закордонного паспорта і ID-карти, а з його допомогою можна буде пересуватися по країні на поїздах і літаках, ідентифікувати особистість в державних установах і отримувати посилки.