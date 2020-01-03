У Міністерстві та Комітеті з цифрової трансформації оприлюднили нову ідею податкової реформи для IT-сфери.

Про це повідомляє заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Уточнюється, що цього року юридичним особам в IT–сфері пропонується “єдиний податок“ без обмежень обігу.

Відзначається, що такі умови дадуть змогу скористатися лише даною програмою компаніям, які експортують IT-послуги. У компанії має працювати більше ніж 10 осіб, а середня зарплата має бути не нижче 5-ти мінімальних.

Також повідомляється, що компанії, які перейшли на такий режим податків, здійснюватимуть три види платежів:

єдиний податок, його ставка зростатиме на 1 п.п. у рік, з 4% до 7%, з 2020 по 2024 рік, до 2029 року діятиме ставка в 7%;

ЄСВ з двох мінімалок;

військовий збір в 1,5%.

“Ми пропонуємо ввести єдиний податок для юросіб без обмеження обігу. Ми пропонуємо встановити його на рівні 4-7%. Ми не впевнені, що це є єдино правильним рішенням. Але, провівши аналіз, вважаємо це найкращою ідеєю, яка дасть змогу буквально створити індустрію, де будуть працювати не 200 000 не пов’язаних між собою ФОП, а повноцінні прозорі компанії “, – написав Борняков.