У Міністерстві економіки України заявили, що з 18 березня у країні суттєво здешевшає дизельне паливо та бензин.

Про це повідомляють у пресслужбі Мінекономіки.

Від сьогодні дизельне паливо знизиться у ціні на 5 гривень – з 44,90 грн до 39,96 грн за один літр.

Ціна на бензин впаде більш як на 7 гривень – з 43,52 грн до 35,76 грн за один літр.

Як зазначили у відомстві, знизити ціни вдалось завдяки рішенню Кабміну та парламенту. Напередодні народні обранці ухвалили проєкт закону про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.