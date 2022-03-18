Про це повідомляють у пресслужбі Мінекономіки.
Від сьогодні дизельне паливо знизиться у ціні на 5 гривень – з 44,90 грн до 39,96 грн за один літр.
Ціна на бензин впаде більш як на 7 гривень – з 43,52 грн до 35,76 грн за один літр.
Як зазначили у відомстві, знизити ціни вдалось завдяки рішенню Кабміну та парламенту. Напередодні народні обранці ухвалили проєкт закону про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.
- Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада ухвалила 20 законів, серед яких – продовження воєнного стану ще на 30 днів та зменшення ПДВ та акцизу на пальне.
- Раніше повідомлялось, що на касах усіх АЗК ОККО можна зняти до 6000 гривень одним чеком, а також задля комфорту й безпеки клієнтів працює онлайн-моніторинг АЗК.