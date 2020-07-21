Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що у відомстві розроблено механізм, з допомогою якого збираються боротися з скрутками, пов'язаними з податком на додану вартість (ПДВ).

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.

Очільник Мінфіну висловив впевненість в тому, що Податкова служба успішно бореться з ПДВ-скрутками. Він вважає, що говорити про остаточний успіх поки рано, але прогрес в боротьбі вже є.

“Податкове навантаження на ПДВ зросло з 2,5% в квітні-березні до 3,5%. За рахунок цього нам вдалося збільшити надходження ПДВ до бюджету на 9 мільярдів за два місяці. У тому числі в червні на 6 мільярдів гривень. Але це тільки початок, тому що Любченко заявляє про 40 мільярдів гривень потенційних скруток”, – сказав Марченко.

За його словами, бізнес все одно знаходить шляхи для реалізації скруток.

Так, якщо сьогодні податкова знайде скрутку, пов’язану з зерном і сигаретами, то наступного разу може знайти скрутку з яблуками і зерном.

“Де є скручування? Там, де є продаж товарів за готівковий розрахунок. Там, де ні РРО, ні фіскальних чеків. Там, де ніхто не проконтролює”, – пояснив Марченко.

Він зробив акцент на тому, що мова йде про сотні тисяч різних операцій.

Марченко стверджує, що на нього і голову податкової тиснуть, вимагаючи зберегти існуючі схеми з ПДВ.

“Тиск уже чинять. І на мене, і на керівника податкової. Це неприємно, звичайно, але ми готові. Бо якщо ти — міністр фінансів, який не закриває скруток, то ти або співучасник, або дурень”, – резюмував Марченко.