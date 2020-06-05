Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на каналі “1+1”.
“Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюся, що червень-місяць буде більшим в плані наповнення бюджету”, — сказав міністр.
Також Марченко додав, що на даний момент “є можливість підняти економічну динаміку до кінця року” і виконати бюджет.
“У нас є всі підстави говорити, що бюджет цього року буде виконано”, — наголосив він.
Раніше міністр фінансів заявив, що кредитні кошти Міжнародного валютного фонду дозволять Україні покрити дефіцит державного бюджету.
Також Марченко повідомив, що Меморандум з МВФ був схвалений українською стороною. Його підписали Президент України, Прем’єр-міністр, голова Нацбанку та міністр фінансів.
Лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що цей Меморандум — “комплексна здача національних українських інтересів”.
- 7 травня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд і Україна замість трирічної програми EFF ухвалять короткострокову програму stand-by на 18 місяців.
- 13 травня повідомлялося, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця травня 2020 року.
- 29 травня Денис Шмигаль повідомив, що Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить програму stand-By на 5 мільярдів доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.