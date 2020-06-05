Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна вже "пройшла кризовий етап в економіці".

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на каналі “1+1”.

“Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюся, що червень-місяць буде більшим в плані наповнення бюджету”, — сказав міністр.

Також Марченко додав, що на даний момент “є можливість підняти економічну динаміку до кінця року” і виконати бюджет.

“У нас є всі підстави говорити, що бюджет цього року буде виконано”, — наголосив він.

Раніше міністр фінансів заявив, що кредитні кошти Міжнародного валютного фонду дозволять Україні покрити дефіцит державного бюджету.

Також Марченко повідомив, що Меморандум з МВФ був схвалений українською стороною. Його підписали Президент України, Прем’єр-міністр, голова Нацбанку та міністр фінансів.

Лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що цей Меморандум — “комплексна здача національних українських інтересів”.