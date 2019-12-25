Про це повідомляє “Громадське”.

Вона пояснила, що введення електронних трудових книжок передбачено новим Трудовим кодексом.

“Електронні трудові книжки – це опція, це можливість спростити трудову бюрократію, це єдиний реєстр, де буде весь ваш досвід роботи вказано, тому що у нас не всі роботодавці дотримуються закону”, – пояснила вона.

За її словами, є деякі роботодавці, які відмовляються віддавати працівникам їх трудові книжки, аби не відпускати співробітника. Таку проблему можливо буде вирішити за допомогою електронних трудових книжок.

“Так що така проблема буде зніматися. І це можливість синхронізувати роботу пенсійної служби та кадрових служб. Тобто у нас буде єдиний реєстр. Це опція”, – пояснила Свириденко.