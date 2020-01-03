Про це повідомили в Мінекономіки на запит “НВ”.
У листопаді 2019 року зарплата міністра економіки Тимофія Милованова з урахуванням премій в розмірі 381,7% від посадового окладу склала 64,3 тисячі гривень (після сплати податків).
У вересні Милованову нарахували премію в розмірі 345% від посадового окладу. У жовтні премія становила 587,5%, а в листопаді – 381,7%.
У грудні Милованов отримав зарплату з премією 373,75% від окладу.
З вересня по листопад Милованов заробляв по 91,1 тисячі гривень після сплати податків.
У той же час в листопаді всі заступники Милованова заробляли більше, ніж він сам. Як приклад, торговий представник України Тарас Качка заробив 157,3 тисячі гривень.
- 5 грудня Милованов в інтерв’ю поскаржився, що його зарплата становить 18 тис. грн.