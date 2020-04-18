Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. Відповідний відеокоментар він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Такий крок буде здійснено в рамках тюремної реформи. За словами міністра, отримані кошти за такі камери будуть спрямовані на поліпшення тюремної інфраструктури (наприклад, ремонт інших камер).

“Ми зробимо платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах. З об’єктивних причин є камери кращої якості, і є гірші… Ходять чутки, що кращі камери дістаються за хабарі. Ми зробимо так, щоб ці кошти офіційно спрямовувалися до спеціального фонду, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти, покращувати якість і умови безкоштовних камер”, – зазначив Малюська.

У Мін’юсті чекають, що Кабінет Міністрів ухвалить відповідну постанову про створення платних камер на засіданні 22 квітня.

Крім того, в міністерстві хочуть “міняти старі будівлі СІЗО, розміщені в центрі міст, на нові будівлі на околицях”. Як наголосив очільник Мін’юсту, це буде друге джерело фінансування оновлення інфраструктури.

За словами Малюськи, першим таким проєктом стане СІЗО у Львові. Зазначений проєкт планується запустити наприкінці травня – на початку червня.

“Третє джерело для фінансування наших інфраструктурних проєктів – це продаж заморожених в’язниць. Їх є чимало по всій Україні. Ми їх будемо продавати, а виручені кошти, принаймні більшу їх частину, направляти на капітальне будівництво”, – розповів Малюська.

Мін’юст ініціює відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

буду тепер вам набридати не тільки текстами та фото, але і відосиками)) Опубліковано Denis Malyuska Субота, 18 квітня 2020 р.