Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. Відповідний відеокоментар він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
Такий крок буде здійснено в рамках тюремної реформи. За словами міністра, отримані кошти за такі камери будуть спрямовані на поліпшення тюремної інфраструктури (наприклад, ремонт інших камер).
“Ми зробимо платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах. З об’єктивних причин є камери кращої якості, і є гірші… Ходять чутки, що кращі камери дістаються за хабарі. Ми зробимо так, щоб ці кошти офіційно спрямовувалися до спеціального фонду, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти, покращувати якість і умови безкоштовних камер”, – зазначив Малюська.
У Мін’юсті чекають, що Кабінет Міністрів ухвалить відповідну постанову про створення платних камер на засіданні 22 квітня.
Крім того, в міністерстві хочуть “міняти старі будівлі СІЗО, розміщені в центрі міст, на нові будівлі на околицях”. Як наголосив очільник Мін’юсту, це буде друге джерело фінансування оновлення інфраструктури.
За словами Малюськи, першим таким проєктом стане СІЗО у Львові. Зазначений проєкт планується запустити наприкінці травня – на початку червня.
“Третє джерело для фінансування наших інфраструктурних проєктів – це продаж заморожених в’язниць. Їх є чимало по всій Україні. Ми їх будемо продавати, а виручені кошти, принаймні більшу їх частину, направляти на капітальне будівництво”, – розповів Малюська.
Мін’юст ініціює відповідні зміни до Бюджетного кодексу.
буду тепер вам набридати не тільки текстами та фото, але і відосиками))
Опубліковано Denis Malyuska Субота, 18 квітня 2020 р.
- Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що в Україні незабаром з’являться приватні СІЗО (слідчі ізолятори попереднього ув’язнення) з підвищеним рівнем комфорту. Платити за це будуть утримувані особи.
- Міністр юстиції України Денис Малюська не виключав розпродажу в’язниць у країні з надходженням частини отриманого доходу в міністерство.