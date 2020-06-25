Про це він заявив під час виступу у Конституційному суді.
“Наше бачення, що ті категорії, які зараз записані в законі про очищення влади, варто розділи на 3 групи”, – сказав Малюська.
За його словами, першою з таких груп є люстрація чиновників Компартії і тих, які працювали за часів Радянського союзу.
Малюська зазначив, що з часів Радянського союзу минуло багато років, і люструвати чиновників-комуністів на 10 років “абсолютно незрозуміло, неактуально й необґрунтовано”.
“Баланс інтересів явно порушено, і є втручання держави у приватне життя без державно-публічно обґрунтованого інтересу. Тому цю категорію осіб, на нашу думку, слід із закону виводити. Вони не мають бути за жодних підстав люстрованими, жодного державно-публічного інтересу тут немає”, – додав він.
Водночас, на думку міністра, залишити під “автоматичною люстрацією” необхідно топчиновників, членів уряду і керівників адміністрації президента – тих, хто “з вірогідністю 99,9% впливали на формування державної політики у той час”.
Щодо всіх інших люстрованих чиновників Малюська пропонує застосовувати “індивідуалізований підхід”.
- Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є “ні в чому не винні люди”, які потрапили під люстрацію, тому її “потрібно скоригувати”.
- У жовтні минулого року Європейський суд з прав людини визнав люстрацію в Україні порушенням прав державних чиновників. Суд зобов’язав нашу країну виплатити грошові компенсації п’яти звільненим за законом про очищення влади колишнім чиновникам.
- 18 січня 2020 року Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини. Скарга не була задоволена. У лютому рішення Європейського суду набуло чинності.
- У Венеціанській комісії заявляли, що український закон про люстрацію не відповідає європейським нормам і повинен бути змінений.