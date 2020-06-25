Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що потрібно скасувати автоматичну люстрацію чиновників Компартії і тих, які працювали за часів СРСР.

Про це він заявив під час виступу у Конституційному суді.

“Наше бачення, що ті категорії, які зараз записані в законі про очищення влади, варто розділи на 3 групи”, – сказав Малюська.

За його словами, першою з таких груп є люстрація чиновників Компартії і тих, які працювали за часів Радянського союзу.

Малюська зазначив, що з часів Радянського союзу минуло багато років, і люструвати чиновників-комуністів на 10 років “абсолютно незрозуміло, неактуально й необґрунтовано”.

“Баланс інтересів явно порушено, і є втручання держави у приватне життя без державно-публічно обґрунтованого інтересу. Тому цю категорію осіб, на нашу думку, слід із закону виводити. Вони не мають бути за жодних підстав люстрованими, жодного державно-публічного інтересу тут немає”, – додав він.

Водночас, на думку міністра, залишити під “автоматичною люстрацією” необхідно топчиновників, членів уряду і керівників адміністрації президента – тих, хто “з вірогідністю 99,9% впливали на формування державної політики у той час”.

Щодо всіх інших люстрованих чиновників Малюська пропонує застосовувати “індивідуалізований підхід”.