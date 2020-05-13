Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує розгляд закону про неповернення націоналізованих банків їх ексвласникам в Європейському суді з прав людини.

Відповідний пост міністр опублікував в Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їх ексвласникам (“антиколомойский закон”). Цей закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

У Мін’юсті очікують, що в майбутньому закон буде розглянутий у судах.

“Банківський закон”. Mission completed. Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд та, скоріш за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап — пройдений”, — зазначив Малюська.

Раніше парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам. До другого читання було подано понад 16 тисяч поправок.