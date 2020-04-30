У Мін’юсті розповіли, де з’являться перші платні камери в СІЗО

У Міністерстві юстиції розповіли, в якому регіоні з'являться перші платні камери в СІЗО.

Про це заступник Міністра юстиції Олена Висоцька розповіла в інтерв’ю “Слідство.Інфо”.

Як повідомлялося раніше, Міністерство юстиції України планує ввести платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах (СІЗО).

Заступник Міністра юстиції Олена Висоцька розповіла, що перші платні камери з’являться в СІЗО Києва. Вони будуть розраховані на шість місць та обладнані камерами відеоспостереження.

“Починаємо з Київського СІЗО я особисто вибирала камери для проєкту. Ми будемо знати, що у ньому шість місць. […] Ми встановимо систему відеонагляду і будемо моніторити заповнення камер”, — розповіла Висоцька

Договір про надання такої камери буде укладатися безпосередньо між адміністрацією СІЗО та ув’язненим. Оплата за камеру буде перераховуватися на спеціальний рахунок.

“Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень чи на місяць співставляти інформацію, яка подається адміністрацією, із фактичним перебуванням когось у камерах. Нас не цікавить, хто саме перебуває. Перебуває — значить, у цей день має бути оплата”, — додала вона.