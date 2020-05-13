Про це #Буквам повідомили у відповідь на інформаційний запит у Центрі охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.

“Серед ув’язнених встановлено 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19 (2 – особи, узяті під варту та 1 засуджений), а серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України встановлено 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – повідомили у відповіді на запит.

Також повідомляється, що всього було проведено 400 ПЛР тестувань на виявлення коронавірусу, з них у 17 осіб виявлено даний коронавірус.

“Ще 79 проб знаходиться у роботі”, – розповіли #Буквам.

Повідомляється, що медичні працівники проводять щоденний температурний скринінг безконтактними інфрачервоними термометрами для виявлення простудних захворювань персоналу, відвідувачів установ, засуджених та осіб, узятих під варту.

“Особи з підвищеною температурою тіла та/або катаральними явищами зі сторони органів дихання на територію установ не допускаються”, – сказано в повідомленні.