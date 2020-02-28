Міністерство культури, молоді та спорту України пообіцяло вирішити ситуацію з фінансуванням телеканалу "UA: Суспільне".

Про це йдеться в офіційній заяві міністерства.

Так, міністр культури Володимир Бородянський назвав неприйнятною ситуацію, що склалася навколо фінансування каналу.

“Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу “UA: Суспільне” є неприпустимою. Суспільний мовник не передбачив в бюджеті коштів на погашення заборгованості. Мінкультури щоб уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом із Мінфіном прийняло рішення щодо наближення фінансування, аби “Суспільне” мало можливість розрахуватися з боргами негайно”, – зазначив міністр.

Він уточнив, що заблоковані кошти повернуться в бюджет.

“Сума, яка заблокована в Швейцарії, повернеться до бюджету, і Мінкультури буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування Суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів, що забезпечить сталість розвитку Суспільного мовника”, – наголосив Бородянський.